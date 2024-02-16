Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 08:47
Gönüllü Şark (İlk defa gidecekler için)

Daha önce hiç şarka gitmedim bu sene de şarkta gelmedi 3 yılı doldurdum gönüllü şark isteyebilir miyim?


mehmetyilmz
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:06

İlk defa gidecekler gönüllü olmuyor malesef


Ssssss11
16 Şubat 2024 09:09
Genelge de ilk defa gidecekler için olur veya olmaz herhangi bir ibare yok bu durumda olmaz mı kabul etmeliyiz
Toplam 2 mesaj

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