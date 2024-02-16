Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 08:59
Tercihlerim sizce hangisi gelir

Doğu ilindeyim

1 Gaziantep

2 kahramanmaras

3 Osmaniye

4 burdur

5 mersin

6 adana

7 istanbul


mehmetyilmz
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:08

O illerdeki gidecek olan personel sayısını bilmek lazım


JWJW
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:38

Onu da bilemeyeceğimize gore

Toplam 2 mesaj

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