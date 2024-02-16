Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


16 Şubat 2024 09:14
Adalet Bakanlığı İle memurlar.net Görüşmesi

Konuyla ilgili haberi

https://www.memurlar.net/haber/1092857/adalet-bakanligi-yetkilileriyle-yaptigimiz-gorusmeye-dair-bilgi-notu.html

adresinde okuyabilirsiniz. Bu konuda ilerleyen günlerde görüşlerimi yazacağım.


ÇOTANAK
Başbakan Müsteşarı
16 Şubat 2024 09:25

Görüşlerinizin nedir? Haberi ben yazdım, gelişen teknoloji karşısında Bakanlığın da bu teknolojiye uyumunu arttırması için böyle bir haber yazdım. Sizin yorumunuzu da merak ediyorum. Umarım yorumuzunu paylaşırsınız.

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