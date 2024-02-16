Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


16 Şubat 2024 09:18
Öğretim Görevliliğinden Memuriyete Dönüş

Merhabalar,

Daha önce 1,5 yıl memur olarak çalışan ve asaletini alan, sonrasında öğretim görevlisi olarak üniversitede çalışan biri eski kurumuna (veya başka bir kuruma) tekrar memur olarak dönebilir mi? Dönebilirse nasıl bir yol izlenmelidir?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...

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