Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 09:27
Bitlis hakkında

Tercihlerimde bitlis?e yer vermek istiyorum daha önceden çalışmış yada aktif çalışanlardan yorum bekliyorum


Cenderli.05
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:40
iş yoğunluğu olmayan bir şehir rahat edersin kar çok yağıyor ama ama sıkıntı yasamazsin yeni tokiler yapıldı lojmanlar eski şark için ideal bir yer

Xx Tahmini
Aday Memur
16 Şubat 2024 09:58

Sağolasın şefim


policeman4735
Aday Memur
16 Şubat 2024 10:04
Bitlisli biri olarak yazıyorum; merkez ve ilçeler iş yoğunluğu acısından gayet sakin, kış mevsimleri eskiye nazaran daha yumuşak geçiyor. Muş 86 km, Van 150 km uzaklıkta havaalanı var. Lojman imkanları iyi diye biliorum. En iyi ilçeleri Tatvan, Ahlat, Adilcevaz. Bu üç ilçede sosyal imkanlar çok çok iyi, AVM, özel okul, özel hastane var. Sahil boyunca nezih mekanlar, doğal ortamlar stres atmak için ideal. Merkez biraz daha sıkıcı olabilir ama Tatvan ile arası 13 km, git gel yapan çok oluo.Tarihi yerleri, doğal güzellikleri, kış sporları (Nemrut Krater Gölü) ve gastronomi açısından "bence" memnun kalacagınız bi kent. Hizan, Mutki ve Güroymak ilçeleri imkanlar mevzuunda daha kısıtlı, süreleri az bu yüzden. Yöre insanı hakkında yorum yapmam subjektif bi değerlendirme olacagından, yorumu ordaki devrelerime bırakıyorum. Hakkınızda hayırlısı.

Xx Tahmini
Aday Memur
16 Şubat 2024 10:12

Çok sağolasın şefim çok güzel anlatmışsınız dikkate alıcam yazdıklarınızı

Toplam 4 mesaj

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