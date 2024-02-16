Bitlis hakkında

Bitlisli biri olarak yazıyorum; merkez ve ilçeler iş yoğunluğu acısından gayet sakin, kış mevsimleri eskiye nazaran daha yumuşak geçiyor. Muş 86 km, Van 150 km uzaklıkta havaalanı var. Lojman imkanları iyi diye biliorum. En iyi ilçeleri Tatvan, Ahlat, Adilcevaz. Bu üç ilçede sosyal imkanlar çok çok iyi, AVM, özel okul, özel hastane var. Sahil boyunca nezih mekanlar, doğal ortamlar stres atmak için ideal. Merkez biraz daha sıkıcı olabilir ama Tatvan ile arası 13 km, git gel yapan çok oluo.Tarihi yerleri, doğal güzellikleri, kış sporları (Nemrut Krater Gölü) ve gastronomi açısından "bence" memnun kalacagınız bi kent. Hizan, Mutki ve Güroymak ilçeleri imkanlar mevzuunda daha kısıtlı, süreleri az bu yüzden. Yöre insanı hakkında yorum yapmam subjektif bi değerlendirme olacagından, yorumu ordaki devrelerime bırakıyorum. Hakkınızda hayırlısı.

Bitlisli biri olarak yazıyorum; merkez ve ilçeler iş yoğunluğu acısından gayet sakin, kış mevsimleri eskiye nazaran daha yumuşak geçiyor. Muş 86 km, Van 150 km uzaklıkta havaalanı var. Lojman imkanları iyi diye biliorum. En iyi ilçeleri Tatvan, Ahlat, Adilcevaz. Bu üç ilçede sosyal imkanlar çok çok iyi, AVM, özel okul, özel hastane var. Sahil boyunca nezih mekanlar, doğal ortamlar stres atmak için ideal. Merkez biraz daha sıkıcı olabilir ama Tatvan ile arası 13 km, git gel yapan çok oluo.Tarihi yerleri, doğal güzellikleri, kış sporları (Nemrut Krater Gölü) ve gastronomi açısından "bence" memnun kalacagınız bi kent. Hizan, Mutki ve Güroymak ilçeleri imkanlar mevzuunda daha kısıtlı, süreleri az bu yüzden. Yöre insanı hakkında yorum yapmam subjektif bi değerlendirme olacagından, yorumu ordaki devrelerime bırakıyorum. Hakkınızda hayırlısı.