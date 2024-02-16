Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Şubat 2024 09:34
toplu kadroya geçmiş kadrolu 7 aylık çalışan
eşimde kadrolu tarım bakanlığında eş durumu tayini istedim red geldi nedendir?

lDeimosl
Genel Müdür
16 Şubat 2024 10:10

Siz dilekçeyle tayin istemeyeceksiniz. Eş durumu tayini başvuruları oluyor, ona başvuracaksınız. Ocak ayındakini kaçırdınız muhtemelen.

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