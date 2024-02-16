Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 09:47
Anaokulu kayıt yaşı.

Merhaba değerli öğretmenlerim bir konuda desteğinizi rica ederim

kızım ocak itibarıyle 36 ayını doldurdu anasını kaydı için gittiğimizde eokul sisteminin açık olmadıgı için kayıt yapılamayacağı bilgisi verildi.İlk dönem de ay tutmuyor diye kayıt olmaz denilmişti.

usul böyle midir ikinci dönem için kayıtlar kapalı mıdır bana pek mantıklı gelmedi ama...


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
16 Şubat 2024 10:34

Dediğiniz gibi bir sistem olsa her ay öğrenci sayısı artar. 36 veya 48 ayı dolan okula kayıt için gelir. Bu durumda sınıf, öğretmen planlaması yapılmasını imkansız hale getirir. Okulun söylediği doğru ve mantıklı.


Ahmet Kaleli
Şube Müdürü
16 Şubat 2024 10:38

eylül ayında yaşı tutmuyorsa ocak ayında çocuk büyüdü diye okula alınmaz, o sınıfta ocak ayında 48 ayını dolduranlar da vardır


Sevdim-Seni
Daire Başkanı
16 Şubat 2024 17:02

Birinci sınıf için 6 yaş

Anaokulu için 5 yaş..

31 Aralık tarihine kadar yaşını doldurma şartı vardır. (kanun böyledir)

"İlkokulların birinci sınıflarına o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını dolduran çocukların kaydı yapılır" der.

2024 - 2018 = 6 yaş... Bu çocuk ilkokula kaydedilir.

2024 - 2019 = 5 yaşın içindedir ve 2024 yılının 31 aralığına kadar 5 yaşını doldıracaktır. Bu çocuk anaokuluna kaydedilir.

daha küçükler için kayıt durumu tamamen okulun kontenjan ve imkanlarına bağlıdır.

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