Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


16 Şubat 2024 09:59
Tekniker Kadrosunda OlanTeknik Öğretmenler

Kururmumun bana bildirdiğine göre Teknisyen veya Tekniker kadrosunda olan Teknik öğretmenler Mühendislik Fakültesi bitirmesi durumunda sosyal haklarında hiç bir gelişme olmayacağını çünkü Teknik Öğretmenin de Mühendisliğinde Lisans olduğununu belirtiler Ama Teknik öğretmenin alt kadroda çalıştırıldığını unutmuş gibiler eski Personel Başkanlığı kararı geçersiz diyorlar yökten yeni hazı geldi bu konuda diyorlar gelen yazıda HEr ikisi de lisans demesi hepsi bundan ibaret bu durumla karşılaşan var mı? özel hizmet puanımı 160 dan 130'a düşürdüler

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