Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 10:07
ADKUR adalet bakanlığı arama ve kurtarma birimi

Adalet Bakanının emri ve Personel Genel Müdürü Turan Kuloğlu nun taiimatı ile afetlerde ve kurumlarda oluşacak olaylarda eğitilmek ve yararlanılmak üzere AD KUR ARAMA VE KURTARMA ekiplerinin kurulması talimatı baslamıştır.. basta afad olmak üzere çesitli kurum ve kuruluşlarda eğitim alacak gönüllü bu personel ile afat anında enkazda arama kurtarmadan yangınlara. ilkyardıma, , yardımlara katkı sağlanacak. Gönüllü olmak isteyenler için duyuru yapılacaktır.. hayırlı ve ugurlu olsun ..

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