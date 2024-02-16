Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Şubat 2024 10:15
3+1 eş sözleşmeli personel eş durumu
merhaba arkadaşlar 1 yılını doldurmuş tıbbi sekreterim. eşim asistan doktor. Ocak ayında açılan eş durumu kurasına başvuru yaptım fakat açılan sayfada eşimin asistanlığa başladığı tarih ve bitiş tarihini yazmayı gözden kaçırmışım zorunlu alanda değildi sizce olmama ihtimali var mı teşekkürler

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