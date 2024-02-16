Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


16 Şubat 2024 10:35
Göz değerlerimde bir sorun var mi?

Personel alimlarinda bu goz degerleri ile bir sorun yasar miyim? Doktor degerlerde herhangi bir sorun yok demisti.

Degerlerin bulundugu fotoğraf linki:

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