Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 10:46
Kahramanmaraş hakkında

Lojman, kira, iş ve sosyal hayat hakkında çalışan meslektaşlar bilgi verebilir mi?


ibrahim0333
Aday Memur
16 Şubat 2024 11:25
öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. k.maraştan geldim.lojman var ama yetersiz,orta hasarlı kalıyorlar.hassas 12/36,4 grup çalıyorlar.Kiralik ev bulursun ama sağlam bölge de pahalı,ucuz olan yerlerde makyajlı bina orta hasarlı,avm 1 tane,aracın varsa antep 45 dk.tekrar şark olmasıyla mevcut personel kalıp şark yapıyorlar.sıkintili ilçeleri var konut yönünden pazarcık Elbistan Türkoğlu gibi.

JWJW
Aday Memur
16 Şubat 2024 12:01

Personel ne kadar alır acaba çalışanların şark olduğu için kaldı alır mı ki bu sene

Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıİdare mahkemesi iade kararı2024 yılı genel atama hakkındaBatı tercihlerim27 Aralık'ta açığa alınan memurlar2. şark süreleriDiğer memurlarla aynı maaşı alıp 2. şark ve 6-7 şehir gezmekBirikim yapmakEgm Fetö idari soruşturmaTwitter 2. şark etkinliği

Sözlük

niktofili 1 annunakiler 1 kişilik bozukluğu 1 überküloz 2 X kadını/erkeği 1 Günün nasıldı? 1 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 3 Boğa burcu kadını 2 ekokırım 1 kova burcu kadını 3

Son Haberler

Toprak kaymasıyla ilgili 8 şüpheli adliyeye sevk edildi'İşçilerden 3'ünün bir lokasyonda 6'sının bir lokasyonda olduğunu tespit ettik'Konya merkezli FETÖ operasyonlarında 15 şüpheli yakalandıEvlilik kredisine ilk gün 1112 kişi başvurduYargıtay, 'rekor miktarda uyuşturucu' davasında verilen cezayı onadı

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?