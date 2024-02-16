Kahramanmaraş hakkında

öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. k.maraştan geldim.lojman var ama yetersiz,orta hasarlı kalıyorlar.hassas 12/36,4 grup çalıyorlar.Kiralik ev bulursun ama sağlam bölge de pahalı,ucuz olan yerlerde makyajlı bina orta hasarlı,avm 1 tane,aracın varsa antep 45 dk.tekrar şark olmasıyla mevcut personel kalıp şark yapıyorlar.sıkintili ilçeleri var konut yönünden pazarcık Elbistan Türkoğlu gibi.

öncelikle hakkınızda hayırlısı olsun. k.maraştan geldim.lojman var ama yetersiz,orta hasarlı kalıyorlar.hassas 12/36,4 grup çalıyorlar.Kiralik ev bulursun ama sağlam bölge de pahalı,ucuz olan yerlerde makyajlı bina orta hasarlı,avm 1 tane,aracın varsa antep 45 dk.tekrar şark olmasıyla mevcut personel kalıp şark yapıyorlar.sıkintili ilçeleri var konut yönünden pazarcık Elbistan Türkoğlu gibi.