Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 11:01
Hizmetiçi Eğitim Görevlisi İzinli sayılır mı

Hocalarım, lisede müdür başyardımcısıyım. Haftaya bir ilkokulda hizmetiçi eğitim görevlisi olarak eğitim vereceğim. Eğitim saatleri 15 ile 19 arası. Haliyle benim 15 ile 17 arasındaki mesaime denk geliyor. İlden ve ilçeden gelen yazıda benimle alakalı görevli izinli olacağıma dair bir ifade yazılmamış. Sadece eğitimden alacağım ekdersi okul öder yazmışlar. Ben görevli izinli oluyor muyum? Yani il veya ilçe atlamış mı? Yoksa okuldaki ekdersim kesilecek mi? Kesilecekse de kaç saat kesilir?


SorunCevaplayıN
Genel Müdür
16 Şubat 2024 11:50

Görevli izinli yazmazsa kesilir hocam. Onu görüşün yapabiliyorlar iyi olur

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