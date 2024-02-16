Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 11:33
Şark tercihlerim

Kahramanmaraş

Siirt

Ağrı

Iğdır

Mardin

ŞanlıUrfa

Şırnak

Kahramanmaraşlıyım o yüzden ilk sıraya yazdım 1 çocuğum var. İpka kabul olmama ihtimali yüksek İlin lojman, kira ve hastane durumlarını göz önüne alarak tercih yapmak istiyorum. Listede bulunan iller hakkında bilgi verebilecek var mı ya da tavsiyede bulunacağınız farklı bir il varsa değerlendirmem için yardımcı olabilirseniz memnun olurum.


zorta
Aday Memur
16 Şubat 2024 11:51

şırnak hayırlı olsun

Toplam 1 mesaj

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