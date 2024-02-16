Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Şubat 2024 12:02
Neden önceki zam mı çıkarıyoruz?

Arkadaşlar ilk 6 ay için %15 ikinci 6 ay için %10 verilecek. Enflasyon %30 çıktı diyelim %10 ile birlikte ortalama %42-43 civarı bir artış olması gerekiyor fakat %15 i çıkaracağımız için çok daha düşüyor. Geçmişten verilen zam neden çıkarılıyor anlayamadım? Anlatabilecek var mı acaba?

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