Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


16 Şubat 2024 12:26
17 gün oldu, 17 koca gün yazıklar olsun
alt tarafı 1.000 kişinin illerarası çkys sistemine işlencek, Haziran'da 8 günde yaparken personeliniz mi fazlaydı simdi ne eksik, ekiptir güncellemedir yazılımdır sizin sorununuz, beceriksizler

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