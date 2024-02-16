Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 12:43
Geçici görevlendirme hakkında

Bakanlık personeli olarak görev yapmaktayım. Geçici görevlendirme ile eşimin yanına nasıl gidebilirim. Hangi işlemleri yapmam gerekiyor. Bilgi sahibi olan yardımcı olabilir mi?

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