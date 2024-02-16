YÖK Unvan değişikliği

Çift lisans mezunu bir hizmetliyim. Üç yılı dolduramadığım için görevde yükselme sınavına giremiyorum. Psikolojik Danışman olarak Pedagog ve Öğretmen unvanları için kadro talebinde bulundum. Üniversitemde bu kadronun açılması ne kadar olası bir durumdur sizce.

Ayrıyeten programcı kadrosu için mevzuatta aşağıdaki şartlar aranıyor. Halk eğitim dahil şehrimde bulunan her kurumu aradım ve böyle bir sertifikalı eğitim bulamadım. Nasıl bir belge almam gerekiyor? Tahminimce istediğim pedagog veya öğretmen kadrosunda alım olmaz programcı kesin olur. Bu sınava girmek zorundayım. Aktif olarak yüksek lisans yaparken hergün tuvalet yıkıyorum.

Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yüksek öğrenim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı programcı sertifikasına sahip olmak,

2) En az iki programlama dilini ve işletim sisteminin uygulanmasını bildiğini belgelemek,