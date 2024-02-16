Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 13:32
Rapor

Arkadaşlar Ağır Ceza Mahkemesinde duruşma katibiyim yeni başladım bacağımda boydan boya platin olduğu için duruşmalardan sonra kitleniyor bacağım doktor beyle görüştüm rapor yazalım dedi heyetle birlikte bunu komisyona sunsam kalem değişikliği yapılır mı fikirlerinizi merak ediyorum iyi günler dilerim.


MirzaAfşar
Memur
16 Şubat 2024 13:52

Öncelikle geçmiş olsun. Ne kadar oldu siz işe başlayalı acaba? Beni de sizin gibi erkenden duruşma katibi yapmışlardı maalesef. Sorunuza gelince komisyonun rapor dahilinde daha münasip bir yere görevlendireceğini düşünüyorum sizi

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