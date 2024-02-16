Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 13:33
Büro Personeli
Arkadaslar yakinda bir universitede sozlesmeli buro personeli olarak goreve baslayacagim net maas ne kadardir buro personeli calisma kosullar nasil universie personeli olmak tavsiye edermisiniz bilgisi olan bilgilendirebilirmi

E.Kayı Han
Editor
16 Şubat 2024 14:09

https://forum.memurlar.net/konu/2531863/personel-alimlarina-iliskin-konularin-kpss-forumlarinda-acilmasi.html

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