Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 13:38
Sosyal kulüp toplantısına katılmayan öğretmene ne ceza verilir?

Toplantıyı watsapptan duyurmuslar.gelen mesajlar arasında gözümden kaçmış şimdi idare mesaj attı. Toplantıya katılmadığınız tespit edildi gerekceniz varsa belgeleriyle birlikte p.tesiye kadar okula başvurun demiş.

Belgem yok gerekçe de yok sadece o gun o saatte toplantı olduğunu bilmiyordum dediğim gibi watsaba mesaj atmışlar okul grubuna görmedim.kendimi nasil savunabilirim ve ne ceza verilir?


Kardankadinim
Aday Memur
16 Şubat 2024 13:43

BilgiI olan yok mu


Kardankadinim
Aday Memur
16 Şubat 2024 13:54

Herkes okuyup geçiyor ama cevap yazan yok

Toplam 2 mesaj

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