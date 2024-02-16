Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 13:44
Emsal Karar Bilgisi OIan?

Merhaba arkadaşlarım. Elinde yürütmenin durdurulmasının kabul edildiği BİM istinaf kararı olan biri var mıdır?


E.Kayı Han
Editor
16 Şubat 2024 14:08

Hangi konuda ne ile alakalı. İcra memuruyum demişsiniz başka bir konuda detay verebilir misin? Hangi konuda emsal karar arıyorsunuz?


tunaliata
Aday Memur
16 Şubat 2024 14:11

İzmir'den Siverek İcra Dairesine Hizmet Gereği Naklen Atama şeklinde gönderildim. Bakanlığın takdir hakkını ölçüsüz bir şekilde kullandığını düşünüyorum çünkü 1400 km bir mesafe söz konusu. YD talebim red edildi. Bölge idare mahkemesine başvurucam acaba daha önce karşılaşıp yürüymeyi durdurabilen var mı merak ediyorum. Buna ilişkin kararlar arıyorum

E.Kayı Han, 4 dk. önce

Hangi konuda ne ile alakalı. İcra memuruyum demişsiniz başka bir konuda detay verebilir misin? Hangi konuda emsal karar arıyorsunuz?

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