Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 13:57
Tercihlerimden neresi gelir saçmalığı..!

Arkadaşlar buraya tercihlerimden neresi gelir diye yazmayın kimse bilemez her yıl illerin ihtiyaç sayısı değişiyor bir sene çok alan il diğer sene çok az alıyor. bunu yazdıkça burada moral bozan haydutlar çok fazla bilip bilmeden sana şura gelir diye sallıyor ,çok biliyor ya arkadaş EGM nin demirbaş ya..

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