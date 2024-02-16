Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 14:03
İlksan İade

Bildiğim kadarıyla MEB veya İlkokullarda çalışanlara İLKSAN kesintisi zorunlu.Peki 3 yılı doldurup bir liseye veya farklı bir bakanlığa geçtiğimizde,3 yıl boyunca yapılan kesintilerin iadesini alabiliyor muyuz?

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