Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : crops35


16 Şubat 2024 14:10
EKPSS üst öğrenim şartı var mı?

MERHABALAR 2 LİSANS 1 ÖNLİSANS DİPLOMAM VAR E-KPSS BAŞVURUSUNDA HANGİ ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN GİREBİLİRİM SEÇENEK VAR MI ? YOKSA EN ÜST ÖĞRENİM DÜZEYİNDEN Mİ GİRMEM GEREKİYOR? NORMAL KPSS DE ÖNLİSANSA İZİN VERİLMİYOR ACABA E-KPSS DE DURUM AYNI MI? BU KONU HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLAN VARSA BİZLERİ AYDINLATABİLİR Mİ?


darkkinght
Memur
16 Şubat 2024 14:24

en üst öğrenimden girmeniz gerekli kılavuzda açıkca belirtilmiş zaten


darkkinght
Memur
16 Şubat 2024 14:26

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2024/EKPSS/kilavuz_ekpd12022024.pdf


Yhngnr
Aday Memur
16 Şubat 2024 15:55

Teşekkürler...

darkkinght, Dün

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2024/EKPSS/kilavuz_ekpd12022024.pdf

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