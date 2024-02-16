Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 14:34
Buro Personeli
Arkadaslar yakinda bir universitede buro personeli olarak goreve baslayacagim net maas ne kadardir buro personeli maasi ne kadar

darkkinght
Memur
16 Şubat 2024 14:53

33-34


asistanyonetici78
Aday Memur
16 Şubat 2024 15:12
hocam teyitli bir bilgimi bazi arkadaslar dusuk soyluyor
darkkinght, 1 saat önce

33-34


hsnd
Başbakan Müsteşarı
16 Şubat 2024 15:28

En düşük memur maaşı "evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu" olarak hesaplanıyor bu da 33 bin TL civarı. Ancak bekar hizmetli/destek personeli daha düşük alıyor. Bu da 30-31 arası gibi. Bekar iseniz 32 31-32 bin TL arası alırsınız muhtemelen.


asistanyonetici78
Aday Memur
16 Şubat 2024 15:53
Maaslar dusuk peki bakanlik ve kitlerde buro personeli ne kadar aliyor onuda paylasabilirmisiniz hocam
hsnd, 32 dk. önce

En düşük memur maaşı "evli, eşi çalışmayan ve 2 çocuklu" olarak hesaplanıyor bu da 33 bin TL civarı. Ancak bekar hizmetli/destek personeli daha düşük alıyor. Bu da 30-31 arası gibi. Bekar iseniz 32 31-32 bin TL arası alırsınız muhtemelen.

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