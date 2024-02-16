Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Şubat 2024 14:40

Bankamatik Çalışanlar Tespit Edilmeli mi?
Bankamatik personeline neden kimse dur demiyor.Bu insanlar nasıl oluyorda hiç işe gelmeden 55 bin maaş alabiliyor.Buna kimse dur demeyecek mi?

Bu ankete 1 saat 20 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Bankamatik personeline neden kimse dur demiyor.Bu insanlar nasıl oluyorda hiç işe gelmeden 55 bin maaş alabiliyor.Buna kimse dur demeyecek mi?
Bu anketin sonuçları 23 Şubat 2024, 14:40 tarihinden sonra görüntülenecektir.

jhonnes kardasian
Aday Memur
16 Şubat 2024 14:43

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iras
Genel Müdür
16 Şubat 2024 14:44

personel ne yapsın bana maaş vermemi desin.ankara bakanlıklar bunlarla dolu milli eğitim 10 bin kii rahat çıkar emniyette binlerce emniyet müdür var 3-4 sınıf iş verilmeyip oturacak yer olmadığından sen işe gelme maaşını cekmeye devam et denilen .bunu yaopan vatandaş kendi kendine mi yapıyor hükümetin kendi yaptığı uygulama byu


memuradayyı
Aday Memur
16 Şubat 2024 15:04

1 yıllık memurum imza attığım 2000den fazla kağıt vardır, burada 10 yıldır çalışan adamın yaptığı 1 tane iş yok. Buna göz yuman kimseye hakkımı helal etmiyorum


Kpsbirincisi
Genel Müdür
16 Şubat 2024 15:24

Kimin suçu olduğundan bahseden yok zaten sen niye bu kadar gocundun yoksa düşündüğüm sebepten mi? Sadece birileri buna dur desin demiş ve haklı da. Çalışmadan maaş alanın suçu diyen olmamış farkındaysan.

iras, 1 saat önce

personel ne yapsın bana maaş vermemi desin.ankara bakanlıklar bunlarla dolu milli eğitim 10 bin kii rahat çıkar emniyette binlerce emniyet müdür var 3-4 sınıf iş verilmeyip oturacak yer olmadığından sen işe gelme maaşını cekmeye devam et denilen .bunu yaopan vatandaş kendi kendine mi yapıyor hükümetin kendi yaptığı uygulama byu

Toplam 4 mesaj

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