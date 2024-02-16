Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 15:06
Şark tercihlerim

Merhaba arkadaşlar, 1.Sark gidiş Evli ve Çocuklu

1-Gumushane

2-Kars

3-Agri

4-Erzincan

5-Kahramanmaras

6-Malatya

7-Adiyaman

Ne sonuç çıkar sizce


JWJW
Aday Memur
16 Şubat 2024 15:15

Kars yada agri

Toplam 1 mesaj

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