Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Şubat 2024 15:17
tarım ve orman güvenlik alımı
ne zaman açıklanıcak önlisans güvenliğe başvuran var mı

Çok Yazılan Konular

Ticaret Bakanlığı Şoför Atamasıdilekçe ile unvan değişikliği aile bakanlığıtarım ve orman bakanlığı 13 yıldır görevde yükselme sınavı açmıyor!Gsb GÜvenlik soruşturması başlayalı 4 ay oldu normal mi?ÇSGB Büro Personeli 2024 Maaş tarım il alımıTarım bakanlığı koruyucu giyimMilli savunma bakanlığı memur sonuçları?Sözleşmeli Şoför

Sözlük

akifer 1 X kadını/erkeği 1 uzaylı 2 Yemek yaparken dans etmek 1 Amy Winehouse 1 Zengin eş arayışı 6 Normal Şartlar Altında 1 Boğa burcu kadını 2 bushwick 1 En son neye kırıldınız 3

Son Haberler

Otomobil içerisindeki tartışma kanlı bitti8. Yargı Paketi, TBMM Başkanlığına sunulduToprak kaymasında yeğeni kaybolan İliç Belediye Başkanından açıklama'Enflasyon beklentileri hedeflerimize yakınsamaya devam ediyor'Okullara yönetici seçme sınavı pazar günü yapılacak

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?