Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 15:18
Gönüllü şark Hatay ve Osmaniye

şuan Hatay'da ve Osmaniye de çalışma şartları nasıl arkadaşlar? evli personel nerede kalıyor konteyner veriliyormu , barınma durumu vs genel bilgi verebilir misiniz?

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