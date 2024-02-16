Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Şubat 2024 16:03
MEB Görevde Yükselme Atama Kılavuzu

MEB'in görevde yükselme sınav süreci başlayalı 10 ay oldu ama hala atama kılavuzu yok. Memurlar.netin anasayfasından konuyla ilgili manşet haber yapılırsa belki sesimizi duyan birileri olur.

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