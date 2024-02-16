Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 16:04
Jandarma uzman mı polislik mi ?

Selamün Aleyküm değerli polis memurları size bir sorum olucak ben önlisans mezunuyum Uzman Erbaşlığa başvurum kabul edildi 27 Şubatta mülakatım var bir yandan da Nisan'da askerim mesleki hayalim polis şimdi uzman sınavına girsem mi yoksa 2024 kpss den iyi bir puan aldıktan sonra polisliğe mi girsem yaşım 27 şimdiden teşekkürler kolay gelsin .


parismoskovalondra
Aday Memur
16 Şubat 2024 16:07
tabii ki uzmanlık. astın olarak emredeceğin askerler olacak. polis olursan astın olmayacak tüm emirleri sana verecekler.

omresl
Şube Müdürü
16 Şubat 2024 16:13
Kendini böyle mi avutuyorsun. Kedi ulaşamadığı ciğere mevzusu. Hadi kardeş git sen olmayan askerlerine emir yağdır. Cahiliyet yeriyle.
parismoskovalondra, 2 saat önce
tabii ki uzmanlık. astın olarak emredeceğin askerler olacak. polis olursan astın olmayacak tüm emirleri sana verecekler.

AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 16:16
astsubaylık mı polislik mi desen anlarım da uzman erbaş neresi polislik neresi eğitim seviyesi olarak pmyo jamyo vb. pomem asem aynı seviyedir. tabiki polislik

AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 16:17
sende yakında forumdan uzaklaştırılırsın demedi deme kulakların az çınlıyor sanırım
parismoskovalondra, 2 saat önce
tabii ki uzmanlık. astın olarak emredeceğin askerler olacak. polis olursan astın olmayacak tüm emirleri sana verecekler.

omresl
Şube Müdürü
16 Şubat 2024 16:27
Kardeş polislik, astsubaylik ile kiyaslanan meslektir. İkiside zor ve sabır isteyen meslektir. Ancak ikisi arasında tabiki polislik daha iyidir her bakımdan

tantanakan
Aday Memur
16 Şubat 2024 16:33
BEKÇIİ ol kardeş tayin görmezsin 3600 ekgöstergeylede emekli olursun memleketinde çalışırsın

parismoskovalondra
Aday Memur
16 Şubat 2024 16:39
hiç güleceğim yoktu. astsubayı kıyaslayacağın rütbe komiser yardımcısıdır. polis olarak sen kime komutanlık yapıyorsun er konumundasın. astsubayın astları var polis memurunun astı kim? benim bildiğim polisin astında kimse yok? varsa bilelim kardeş söyleyin. nasıl kıyaslanıyormuş.
omresl, 1 saat önce
Kardeş polislik, astsubaylik ile kiyaslanan meslektir. İkiside zor ve sabır isteyen meslektir. Ancak ikisi arasında tabiki polislik daha iyidir her bakımdan

AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 16:59
teşkilat yapılanması aynı değil. boş adam hangi işteysen aynen devam
parismoskovalondra, 1 saat önce
hiç güleceğim yoktu. astsubayı kıyaslayacağın rütbe komiser yardımcısıdır. polis olarak sen kime komutanlık yapıyorsun er konumundasın. astsubayın astları var polis memurunun astı kim? benim bildiğim polisin astında kimse yok? varsa bilelim kardeş söyleyin. nasıl kıyaslanıyormuş.

iamapoliceman
Daire Başkanı
16 Şubat 2024 17:05
uzman kime emir veriyor birader :) jandarmada tek tük er kaldı. tweterde isyan ediyorlardı bize tuvalet temizletiyorlar diye. uzman erbaş bi kere sözleşmeli çalışıyor polisi bırak bekçi bile kadrolu. bu postu açan arkadaşa tek söyleyeceğim ikisini de olma ama yok illa olacağım diyorsan da polis ol.
parismoskovalondra, 1 saat önce
hiç güleceğim yoktu. astsubayı kıyaslayacağın rütbe komiser yardımcısıdır. polis olarak sen kime komutanlık yapıyorsun er konumundasın. astsubayın astları var polis memurunun astı kim? benim bildiğim polisin astında kimse yok? varsa bilelim kardeş söyleyin. nasıl kıyaslanıyormuş.

SİSDAĞLI
Memur
16 Şubat 2024 17:15
Yanlış yazmışsın, Astsubayın Kıyaslaması Emniyet Müdürü ile yapılmalıdır!!!
parismoskovalondra, 1 saat önce
hiç güleceğim yoktu. astsubayı kıyaslayacağın rütbe komiser yardımcısıdır. polis olarak sen kime komutanlık yapıyorsun er konumundasın. astsubayın astları var polis memurunun astı kim? benim bildiğim polisin astında kimse yok? varsa bilelim kardeş söyleyin. nasıl kıyaslanıyormuş.

AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 17:24
bu adam emniyet forumunda polis olamadığı için provokasyon yapanlardan biri dikkate almayın
iamapoliceman, 41 dk. önce
uzman kime emir veriyor birader :) jandarmada tek tük er kaldı. tweterde isyan ediyorlardı bize tuvalet temizletiyorlar diye. uzman erbaş bi kere sözleşmeli çalışıyor polisi bırak bekçi bile kadrolu. bu postu açan arkadaşa tek söyleyeceğim ikisini de olma ama yok illa olacağım diyorsan da polis ol.

watson666
Aday Memur
16 Şubat 2024 17:33

Polislik yetki ve hiyerarşi açısından uzman erbaş ile asb arasında bir rütbedir, farklı kurumlar farklı yapılanma olduğu için alt rütbelerde iki kurum arasında denklik yok.

omresl, 1 saat önce
Kardeş polislik, astsubaylik ile kiyaslanan meslektir. İkiside zor ve sabır isteyen meslektir. Ancak ikisi arasında tabiki polislik daha iyidir her bakımdan

memur3428
Şube Müdürü
16 Şubat 2024 17:42

Polis olmadan önce askerliğimi kısa dönem jandarma olarak yaptım sana tavsiyem bu iki meslekten de uzak kalmandir askerlik ve polislik ama mecbur isen uzmanlık en son tercihin olsun derim ben polislligi jandarma iken kazandım birçok uzman bana nasıl polis olurum diye sordu ama önlerindeki en büyük engel istifa esnasındaki tazminatti neden polisligi istiyorlardı dersen askerliğini yapmayan birine bunu anlatamam ayrıca uzmanlar köy karakollarinda mahrumiyet bölgelerinde çalışıyorlar polis en kötü ilce merkezinde hakkında hayırlısı olsun


AlperTungacı
Aday Memur
16 Şubat 2024 17:43
bu forumda kaç kez tartışıldı polis yetki ve eğitim denkliği olarak devlet personel başkanlığı çizelgesinde asb ile denktir. polis tek başına tutanak tutabilir, idari para cezası yazabilir, olay yeri inceleme raporu, araştırma raporu vs. tutabilir. örnekler uzar gider. yetki ve sorumluluk açısından uzman erbaş ile alakası yoktur. ki teşkilatlanma bambaşkadır.
watson666, 13 dk. önce

Polislik yetki ve hiyerarşi açısından uzman erbaş ile asb arasında bir rütbedir, farklı kurumlar farklı yapılanma olduğu için alt rütbelerde iki kurum arasında denklik yok.


watson666
Aday Memur
16 Şubat 2024 17:43

Uzman sözleşmeli

Polis kadrolu

İstifa edileceği zaman sözleşmeli daha avantajlı ama kişinden kişiye değişir.

Uzman(yardımcı sınıf değilse)zorunlu komando eğitimi de alır ve komando olarak çalışabilir bu konuda polise göre(bazı branşlar harici tabi ki) bi tık daha zorlu.

Uzman polise göre daha çok tayin olur.

Uzmanda astın oluyor yine poliste hiç olmuyor ne kadar önemli yine o da kişiye kalmış.

Poliste angarya ve yoğunluk bi tık faha daha fazla.

Poliste kötü çalışma sistemi 12-12 iken jandarmada 24-24 kimine göre biri daha iyi, kimine göre diğeri(istisnalar olabilir).

İkisinde de risk baskı vs sıkıntılar var zaten aynı hemen hemen.

Maaş konusunda asayişte ise polisle hemen hemen aynı oluyor diye biliyorum fakat net bilgim yok komando olursa polisten daha iyi.

Özlük hakları konusunda polisi her türlü sollar geçer tur bindirir uzman.

Tören kıyafetinde aldığı her başarı(silah atışı, spor, akademik, üstün başarı vs vs) şerit rozet olarak yansır jandarmada, fakat poliste hala böyle birşey yok.. kimine göre önemsiz birşey.

Benim aklıma gelenler ve izlenimlerim bunlar kararı siz vereceksiniz yanlış birşey söylediysem kusura bakmayın yanlışımı düzeltirsiniz.

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