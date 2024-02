Jandarma uzman mı polislik mi ?

Uzman sözleşmeli

Polis kadrolu

İstifa edileceği zaman sözleşmeli daha avantajlı ama kişinden kişiye değişir.

Uzman(yardımcı sınıf değilse)zorunlu komando eğitimi de alır ve komando olarak çalışabilir bu konuda polise göre(bazı branşlar harici tabi ki) bi tık daha zorlu.

Uzman polise göre daha çok tayin olur.

Uzmanda astın oluyor yine poliste hiç olmuyor ne kadar önemli yine o da kişiye kalmış.

Poliste angarya ve yoğunluk bi tık faha daha fazla.

Poliste kötü çalışma sistemi 12-12 iken jandarmada 24-24 kimine göre biri daha iyi, kimine göre diğeri(istisnalar olabilir).

İkisinde de risk baskı vs sıkıntılar var zaten aynı hemen hemen.

Maaş konusunda asayişte ise polisle hemen hemen aynı oluyor diye biliyorum fakat net bilgim yok komando olursa polisten daha iyi.

Özlük hakları konusunda polisi her türlü sollar geçer tur bindirir uzman.

Tören kıyafetinde aldığı her başarı(silah atışı, spor, akademik, üstün başarı vs vs) şerit rozet olarak yansır jandarmada, fakat poliste hala böyle birşey yok.. kimine göre önemsiz birşey.

Benim aklıma gelenler ve izlenimlerim bunlar kararı siz vereceksiniz yanlış birşey söylediysem kusura bakmayın yanlışımı düzeltirsiniz.