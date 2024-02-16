Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 16:16
2.şark dönüşü batı tercihlerim
Denizli Aydın Isparta Afyonkarahisar Bursa İzmir İstanbul sizce hangisi gelir daha önce İstanbul da çalıştım.

matrakk
Şef
16 Şubat 2024 17:01
İstanbul çıkma olasılığı varmı acaba

yıldız24
Aday Memur
16 Şubat 2024 17:06
devrem hangi şark ilinde çalıştığın ve eşinin çalışıp çalışmadığı ana etken olacak gibi artık
matrakk, 45 dk. önce
İstanbul çıkma olasılığı varmı acaba

matrakk
Şef
16 Şubat 2024 17:28
devrem deprem bölgesindeyim eş çalışıyor o biraz sıkıntı olabilir
yıldız24, 40 dk. önce
devrem hangi şark ilinde çalıştığın ve eşinin çalışıp çalışmadığı ana etken olacak gibi artık
Toplam 3 mesaj

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