Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 16:34
MEB de çalışan memur arkadaşlar

Özellikle okullarda Memur olarak çalışan arkadaşlar DYS -E OKUL -KBS gibi uygulamalarda bazı işleri biz yapıyoruz ama şifre idarecilere geliyor, her defasında onlara şifre sormak zorunda kalıyoruz. Bu iş beni çok yoruyor. siz nasıl yapıyorsunuz.

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