Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 16:38
Yaz tatili kısalır mı?

20 gün, yani 4 hafta uzayacağı haberleri geliyor. Sizce yapabilirler mi?

yine sizce bir faydası olur mu?

Ben düşündüm, bir fayda tespit edemedim.


penac
Şube Müdürü
16 Şubat 2024 16:45

kısalmaz, yapmazlar.

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