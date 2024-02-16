KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


16 Şubat 2024 17:25
bekcilik Kanunu ile ilgili düzenleme.

Arkadaslar bildiginiz gibi anayasa mahkemesi bekcilerin 1 haziran 2023 te bazı maddelerinin degiştrilmesi ve/veya iptal edilmesi kararını vermişti.Bu iptal kararları 9 ay sonra yürürlüğe girecek ibaresi vardı.Bu tarihte 1 Mart 2024 yılına geliyor.Bu konu hakkında bilgisi olan var mı?

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