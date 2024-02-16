Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


16 Şubat 2024 18:33
DHMİ Hava trafik kontrolörü alımı ATC

Stajyer hava trafik kontrolörü aliminda mülakatlar Aralık sonu bitti hala yerlestirme sonuçları açıklanmadı ne zaman açıklanır sizce?

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