Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 19:02
Trafikten çıkmak

Herkese iyi akşamlar 29. dönem mezunuyum mesleğe başlayalı yaklaşık 2 ay oldu parkura hazırlanırken dahi kazanırsam inşallah trafik olmaz diyordum gel gör ki trafiğe verdiler. Yeni başladığımız için branşlaşma durumu söz konusu değil şuanda branş almadan çıkma yollarını denemek istiyorum branşı aldıktan sonra imkansıza yakın diyorlar çünkü. Nasıl bir yol izlemeliyim? İstanbulda çalışıyorum bu arada.


Nalbant1
Memur
16 Şubat 2024 19:26
çıkamazsın yolu yok ben bulamadım

Mirlivali
Aday Memur
16 Şubat 2024 19:30
3-5 malum parti il ilçe başkanlarına ceza yaz bi kaç ensesi kalınla kavga et çıkarırlar
Toplam 2 mesaj

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