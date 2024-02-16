Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


16 Şubat 2024 19:22
EKYS il dışı tercih oluyor mu?

Merhabalar.

EKYS sınavında basarili olunursa sadece il içi tercih mi yapılıyor?

yoksa il dışı tercih de oluyor mu?

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