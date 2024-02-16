Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


16 Şubat 2024 19:42
Devlet memuruna brüt asgari ücret üzerinden sigorta primi yatırılması?

4/3 gih sınıfı zabıt katibi 20.300 TL prime esas kazanç.

Maaş 37.700 TL.

Yan ödemeler prime esas kazança dahil edilmediği için böyle bir durum oluşuyormuş doğru mu?

Diğer unvanlarda durum nedir?

Bu durum yasal mı? Brüt Asgari ücretten 300 TL fazlası yatmasıni hangi vicdana sigiyor?

Bu şartlarda Emekli olacak bir kisinin düşük maaş alması olası.

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