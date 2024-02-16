Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


16 Şubat 2024 19:45
Geçici Görevlendirme

Merhaba, mesai saati bittikten sonra geçici görevlendirme yazısı gelir ise yasal olur mu gitmek zorunlu mudur ve mesai saati dışında ve h.sonu tatilinde kurum tarafından işle ilgili aranirsak cevap vermek zorunda miyiz (bilgi.. bir bakanlıkta sözleşmeli personelim.)

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