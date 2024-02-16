KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


16 Şubat 2024 20:01
Şerit metrede kısa çıkıyorum sıkıntı olur mu

Pmyo düşünüyorum şerit metrede boyum 165.5 falan çıkıyor mezurayla 169(abim ve spor salonu hocalarım ölçtü) sağlık ocağına gittim doktor ölçtü 169 sizce stadiometrede daha düşük çıkma ihtimalim var mı

Not: Ayakkabı yoktu ayağımda ölçüm yapılırken.

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