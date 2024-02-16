ilçe değişikliği görev süresi

merhabalar ben şu an 3 yıllık bir şark ilçesinde 7 . ayım 2 yıllık bir şark ilçesine geçme durumum var şark hizmet sürem 2 yıla mı dahil oluyor

merhabalar ben şu an 3 yıllık bir şark ilçesinde 7 . ayım 2 yıllık bir şark ilçesine geçme durumum var şark hizmet sürem 2 yıla mı dahil oluyor