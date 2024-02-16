Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 20:33
ilçe değişikliği görev süresi
merhabalar ben şu an 3 yıllık bir şark ilçesinde 7 . ayım 2 yıllık bir şark ilçesine geçme durumum var şark hizmet sürem 2 yıla mı dahil oluyor

MeyM
Aday Memur
16 Şubat 2024 20:46
3 yillik yere hangi tarihta basladigini yazarsan ve hangi tarihte 2 yillik yere gecis yapacagini yazarsan hesaplayalim

esmerbey34
16 Şubat 2024 20:53
10 temmuz 2023 gideceğim gün de 20 şubat diyebilirim

MeyM
Aday Memur
16 Şubat 2024 21:11
3 yillik yerde 7 ay 10 gun=%20.36----------2 yillik yerde %79,64= 19 ay 5 g-------- 20.02.2024+19 ay 5 gun=25.09.2025 tamamlama tarihin.bu sekliyle 2025 yaz atama doneminde ilisik keseblirsin. ancak 2 yillik yere baslama tarihin 10 marta sekerse tamamlama tarihinde 15 ekim 2025'i gecer.o zamanda % yuz tamamladigin15 ekim sonrasi tarini beklemek zorundasin. bir an once gidip baslamanda fayda var. (ayrica yonetmelkte belirtilen Sarktan hizmetinden sayilmacak durumlarinda olmamali.)
esmerbey34, 19 dk. önce
10 temmuz 2023 gideceğim gün de 20 şubat diyebilirim
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