belediye atamalarında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması süreci

merhaba arkadaşlar, kadıköy belediyesine atanmaya hak kazandım. en son evrak teslimini aralık 12'de yaptım. o hafta sondu sanırım evrak teslimi için. kadıköy belediyesine atanan başka arkadaşlar var mı acaba? var ise, aranan veya bilgi sahibi olan var mı, 2 aydan fazla oldu herhangi bir gelişme yok.

belediyelerde genel olarak böyle uzun mu sürüyor bu süreç, başka belediyelere atanan arkadaşlarda güvenlik soruşturması/arşiv araştırması süresi ile ilgili bilgi verebilirse çok sevinirim.