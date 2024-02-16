Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Şubat 2024 21:01
belediye atamalarında arşiv araştırması/güvenlik soruşturması süreci

merhaba arkadaşlar, kadıköy belediyesine atanmaya hak kazandım. en son evrak teslimini aralık 12'de yaptım. o hafta sondu sanırım evrak teslimi için. kadıköy belediyesine atanan başka arkadaşlar var mı acaba? var ise, aranan veya bilgi sahibi olan var mı, 2 aydan fazla oldu herhangi bir gelişme yok.

belediyelerde genel olarak böyle uzun mu sürüyor bu süreç, başka belediyelere atanan arkadaşlarda güvenlik soruşturması/arşiv araştırması süresi ile ilgili bilgi verebilirse çok sevinirim.

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