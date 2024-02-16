KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : swat3410E.Kayı Han


16 Şubat 2024 21:05
Sigara idari para cezası

Arkadaşlar iyi akşamlar benim sigaradan idari para cezam var şuan erzurum pomemdeyim güvenlik soruşturmasından sağlıktan insanlar yanımızda eleniyor biz de stres oluyoruz ister istemez ess de eleme sebebi olabilir mi bu durum

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