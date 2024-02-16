Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


16 Şubat 2024 21:30
Aile Bakanlığı Ünvan değişikliği ve görevde yükselme

Aile bakanlığı ünvan değişikliği ve görevde yükselme sınavını tekrar ne zaman yapar bilgisi olan yazabilir mi ?

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