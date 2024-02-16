Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 21:35
Şark listem
erzincan günüşhane antep tunceli maraş adıyaman hatay herkese merhaba. şark listesinde 1.gruptan 3 il yazarak yapmayı düşünüyorum. liste şuan taslak halinde. 3. ve 6.gruptan tercih yapmadan listeyi tamamlamayı düşünüyorum. liste hakkında yorum yaparsanız sevinirim

Alemdarali
Genel Müdür
16 Şubat 2024 21:57
Ben 2022de gelirken erzincan ardahan bitlis ağrı batman Şırnak yazmıştım ardahan geldi yani neresi gelir bilmek imkansız ama bekar isen bu listeye göre tercih dışı bir ilde olabilir Allah korusun

Asltrk1903
16 Şubat 2024 21:58
evliyim birde çocuk var devrem
Alemdarali, 51 dk. önce
Ben 2022de gelirken erzincan ardahan bitlis ağrı batman Şırnak yazmıştım ardahan geldi yani neresi gelir bilmek imkansız ama bekar isen bu listeye göre tercih dışı bir ilde olabilir Allah korusun

fail.imeçhul
Şef
16 Şubat 2024 22:07
antep'i bire al bence her yönden güzel eksi yönleri ekonomi ve iş yoğunluğu diğer bütün yönleri seni üzmez

fail.imeçhul
Şef
16 Şubat 2024 22:12
Tunceli orada çok sırıtıyor Hatay'da da yıkım çok fazla geçen durdurma veren bir arkadaş gitmemek için baya çabaladı ama işe yaramadı ilişiğini kestiler bu arada arkadaş hataylıydı ona rağmen gitmek istemedi konut sıkıntısı olduğunu söylemişti bilgin olsun kardeşim sana nacizane tavsiyem bildiğim kadarıyla şark illeri için ; Şanlıurfa -merkez Batman Gümüşhane Bayburt Antep Osmaniye kilis sonuç olarak hayırlısı olsun

Cenderli.05
Aday Memur
16 Şubat 2024 22:42
bende Erzincan Bitlis Ardahan siralamistim Bitlis gelmişti
Alemdarali, 51 dk. önce
Ben 2022de gelirken erzincan ardahan bitlis ağrı batman Şırnak yazmıştım ardahan geldi yani neresi gelir bilmek imkansız ama bekar isen bu listeye göre tercih dışı bir ilde olabilir Allah korusun
Toplam 5 mesaj

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