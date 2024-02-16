Şark listem

Ben 2022de gelirken erzincan ardahan bitlis ağrı batman Şırnak yazmıştım ardahan geldi yani neresi gelir bilmek imkansız ama bekar isen bu listeye göre tercih dışı bir ilde olabilir Allah korusun

Ben 2022de gelirken erzincan ardahan bitlis ağrı batman Şırnak yazmıştım ardahan geldi yani neresi gelir bilmek imkansız ama bekar isen bu listeye göre tercih dışı bir ilde olabilir Allah korusun