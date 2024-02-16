Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


16 Şubat 2024 22:12
Universite Buro personeli promosyon ve maaş

Merhaba 26 şubatta universitede buro personeli olarak başlayacağım. Promosyon vs alacak miyim ? Maaş ne kadar olur tahminen? Sendika oluyor mu üniversitelerde?

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