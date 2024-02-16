Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 22:52
Es durumu mazeret ataması lütfen yardım

Dogum dolayısıyla ücretsiz izindeyim eşim askeri personel tayin yazdı çıkar çıkmaz bilmiyorum

Mazeret dilekçesi vermeli miyim yoksa başlayınca mi vereyim

Tayin olduğum ile gittiğimde dilekçeyi ordan verebilir miyim çünkü henüz başlamayı düşünmüyorum çocuğuma bakacak kimse yok

Mazeret dilekçesi verdim atama olursa başlamam gerekir mi

Bide bu Mazeret dilekçesini istediğim ayda verebilir miyim lütfen bölen eden yapan varsa nasıl.oluyor biraz bilgi verirse duacı olurum


Birsüveyda
Memur
16 Şubat 2024 23:04

O kadar imlâsız ve karmaşık yazmışsınız ki inanın yazdıklarınızdan tek anladığım eşinizin askeri personel olup sizin doğum izninde olduğunuz .


Kemiksizet
Aday Memur
16 Şubat 2024 23:14
istediğin zaman dilekçe verebilirsin ama ne zaman değerlendirler bilemem. dilekçe kanuni hakkın
Toplam 2 mesaj

Çok Yazılan Konular

2024 Şubat ayı mazaret atamasıEgm Fetö idari soruşturmaİdare mahkemesi iade kararıTwitter 2. şark etkinliğiJandarma uzman mı polislik mi ?27 Aralık'ta açığa alınan memurlarBirikim yapmakBatı tercihlerimEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımıİpka'da standart bulunmuyor

Sözlük

Günün nasıldı? 3 ölüme yakın deneyimler 1 kesretten kinaye 1 Allah herkesi kendi gibisiyle karşılaştırsın diyince kızan tip 2 kova burcu kadını 1 Mac kullanıcıları tehlikede 2 atıfta bulunmak 2 Moda,insanın kendisine yakışanı giymesi 1 ankara'yı parsel parsel satmak 2 Gerard Butler 2

Son Haberler

İstifa ettikten sonra emeklilik talebi nasıl olur?17 Şubat 2024'ten önemli gündem başlıklarıSPK, iki şirketin ilk halka arzını onayladıTrump'a, emlak sektöründe dolandırıcılık davasında cezaBakan Yerlikaya: Huzurumuzu bozanları 112'yi arayarak ihbar edin

Editörün Seçimi

2024 Şubat maaşlarımızı yazalımMEB GYS TercihMüdür yıllık iznini geri çevirebilir mi?%2 Sendikal Baraj İptali Sonrası Toplu Sözlesme ÜcretiEğitimdeki En Büyük Sıkıntı Nedir?Okul süresi 200 gün mü olacak?Seçim görevi2008 sonrası memur olanları bekleyen büyük tehlike!Eşimin takılarıyla ev aldık şimdi boşanıyoruz takılarını tekrar isteyebilir mi?Karakol, Ekipler ve Çevik Kuvvete taltif yatacak mı?