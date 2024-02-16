Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


16 Şubat 2024 22:52
Eş durumu, mazeret ataması

Dogum dolayısıyla ücretsiz izindeyim eşim askeri personel tayin yazdı çıkar çıkmaz bilmiyorum

Mazeret dilekçesi vermeli miyim yoksa başlayınca mi vereyim

Tayin olduğum ile gittiğimde dilekçeyi ordan verebilir miyim çünkü henüz başlamayı düşünmüyorum çocuğuma bakacak kimse yok

Mazeret dilekçesi verdim atama olursa başlamam gerekir mi

Bide bu Mazeret dilekçesini istediğim ayda verebilir miyim lütfen bölen eden yapan varsa nasıl.oluyor biraz bilgi verirse duacı olurum


Birsüveyda
Memur
16 Şubat 2024 23:04

O kadar imlâsız ve karmaşık yazmışsınız ki inanın yazdıklarınızdan tek anladığım eşinizin askeri personel olup sizin doğum izninde olduğunuz .


Kemiksizet
Aday Memur
16 Şubat 2024 23:14
istediğin zaman dilekçe verebilirsin ama ne zaman değerlendirler bilemem. dilekçe kanuni hakkın
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